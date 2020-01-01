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В Польше выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID

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Первый для страны случай инфицирования южноафриканским вариантом коронавируса зарегистрировали в Белостоке.
Глава Минздрава напомнил о социальной дисциплине
Глава Минздрава напомнил о социальной дисциплине

В Польше у пациента впервые зафиксировали южноафриканскую мутацию коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава польского Минздрава Адам Недзельский, пишет издание Onet.

"У нас есть первый случай выявления такой мутации", - сказал министр.

Он уточнил, что этот вид коронавируса выявили в Медицинском университете в Белостоке на северо-востоке страны.

"Принимая во внимание эффективность кампаний вакцинации, а также наличие британских и южноафриканских мутаций, мы должны предпринять более строгие шаги, когда речь идет о соблюдении социальной дисциплины", - добавил Адам Недзельский.

До этого стало известно, что в Норвегии выявили новый штамм коронавируса. Новая мутация имеет общие черты как с британским, так и с южноафриканским вариантом и может быть более заразна, чем обычный COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Индии выявили два новых штамма COVID-19. Власти собираются тестировать всех прибывающих из Бразилии и Южной Африки.
 

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Теги: Польша, Вирус, штамм, инфекция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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