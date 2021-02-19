США не будут делиться вакцинами пока не привьют всех американцев

В Белом доме заявили, что будут помогать COVAX деньгами, однако делиться вакцинами пока не планируют.

США не намерены делиться вакциной с развивающимся странам пока не вакцинируют всех американцев. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает в пятницу, 19 февраля, Politico.

Вместе с тем, отмечается, что США будут помогать COVAX с вакцинацией.

"Хотя в настоящее время мы не в состоянии поделиться дозами вакцины, так как мы сконцентрированы на вакцинации американцев, мы упорно работаем над оказанием содействия COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире", - заявил представитель администрации президента Джо Байдена.

По словам чиновника, Белый дом изучает сроки, когда в США будет достаточное количество доз вакцины и они смогут выступить в качестве донора препарата.

Издание отмечает, что заявление было сделано за день до участия Джо Байдена в видеоконференции лидеров государств Большой семерки (G7), на которой, как предполагается, будет обсуждаться и проблема распределения вакцин в мире и явное отставание наименее экономически развитых страны в получении этих препаратов.

Байден планирует объявить, что Соединенные Штаты направят 4 млрд долларов на помощь в закупке вакцин от коронавируса для бедных стран.

Половина финансирования пойдет на субсидирование закупок доз вакцин для 92 бедных и развивающихся стран через программу COVAX. Оставшиеся 2 млрд долларов будут выделены в течение следующих двух лет на расширение производства и доставки вакцин, причем первые 500 млн долларов планируется предоставить быстро.

Напомним, по последним данным, в мире уже сделано 193 млн COVID-вакцин, при чем лидеров по количеству прививок являются США.

Также сообщалось, что две молодые американки переоделись старушками, чтобы привиться от COVID-19.

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