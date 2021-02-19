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США не будут делиться вакцинами пока не привьют всех американцев

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В Белом доме заявили, что будут помогать COVAX деньгами, однако делиться вакцинами пока не планируют.
США планируют привить сначала собственных граждан, прежде чем делиться вакцинами
США планируют привить сначала собственных граждан, прежде чем делиться вакцинами

США не намерены делиться вакциной с развивающимся странам пока не вакцинируют всех американцев. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает в пятницу, 19 февраля, Politico.

Вместе с тем, отмечается, что США будут помогать COVAX с вакцинацией.

"Хотя в настоящее время мы не в состоянии поделиться дозами вакцины, так как мы сконцентрированы на вакцинации американцев, мы упорно работаем над оказанием содействия COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире", - заявил представитель администрации президента Джо Байдена.

По словам чиновника, Белый дом изучает сроки, когда в США будет достаточное количество доз вакцины и они смогут выступить в качестве донора препарата.

Издание отмечает, что заявление было сделано за день до участия Джо Байдена в видеоконференции лидеров государств Большой семерки (G7), на которой, как предполагается, будет обсуждаться и проблема распределения вакцин в мире и явное отставание наименее экономически развитых страны в получении этих препаратов.

Байден планирует объявить, что Соединенные Штаты направят 4 млрд долларов на помощь в закупке вакцин от коронавируса для бедных стран.

Половина финансирования пойдет на субсидирование закупок доз вакцин для 92 бедных и развивающихся стран через программу COVAX. Оставшиеся 2 млрд долларов будут выделены в течение следующих двух лет на расширение производства и доставки вакцин, причем первые 500 млн долларов планируется предоставить быстро.

Напомним, по последним данным, в мире уже сделано 193 млн COVID-вакцин, при чем лидеров по количеству прививок являются США.

Также сообщалось, что две молодые американки переоделись старушками, чтобы привиться от COVID-19.

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Теги: вакцина, Белый Дом, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bwexseer    19.02.2021, 18:28
Оценка:  -22
bwexseer
А кто-то думал что будет иначе?ПреЗЕрватив,так когда ты говоришь появится вакцина фирмы Pfizer в нашем недогосударстве???))))))))))))))) )))
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