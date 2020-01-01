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Полиция начала расследование обвинений против Мэнсона

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Более десятка женщин, которые состояли в отношениях с исполнителем, обвинили его в насилии.
Женщины массово обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии
Женщины массово обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии
 
Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в связи с заявлениями о домашнем насилии со стороны американского певца Мэрилина Мэнсона. Об этом 19 февраля сообщил телеканал ABC.
 
Уточняется, что Бюро по расследованию дел жертв насилия департамента шерифа округа Лос-Анджелес расследует инциденты, произошедшие в период с 2009 по 2011 год с женщинами, проживающими в Западном Голливуде.
 
Обвинения в домашнем насилии "имеют отношение к мистеру Брайану Уорнеру, также известному как Мэрилин Мэнсон, который работает в музыкальной индустрии", говорится в заявлении полиции. 
 
Напомним, в начале февраля звезда сериала Мир Дикого Запада Эван Рейчел Вуд обвинила Мэнсона в издевательствах и насилии во время их романа, который продолжался четыре года.

Позже аналогичные заявления сделали еще как минимум десять женщин, у которых были отношения с музыкантом.

Сам певец отвергает все выдвинутые против него обвинения. 

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Теги: полиция, расследование, насилие, обвинения, Мэрилин Мэнсон
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Источник: korrespondent.net

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