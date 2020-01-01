Полиция начала расследование обвинений против Мэнсона

Более десятка женщин, которые состояли в отношениях с исполнителем, обвинили его в насилии.

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в связи с заявлениями о домашнем насилии со стороны американского певца Мэрилина Мэнсона. Об этом 19 февраля сообщил телеканал ABC.

Уточняется, что Бюро по расследованию дел жертв насилия департамента шерифа округа Лос-Анджелес расследует инциденты, произошедшие в период с 2009 по 2011 год с женщинами, проживающими в Западном Голливуде.

Обвинения в домашнем насилии "имеют отношение к мистеру Брайану Уорнеру, также известному как Мэрилин Мэнсон, который работает в музыкальной индустрии", говорится в заявлении полиции.

Напомним, в начале февраля звезда сериала Мир Дикого Запада Эван Рейчел Вуд обвинила Мэнсона в издевательствах и насилии во время их романа, который продолжался четыре года.

Позже аналогичные заявления сделали еще как минимум десять женщин, у которых были отношения с музыкантом.



Сам певец отвергает все выдвинутые против него обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet