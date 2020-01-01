В Конго полтысячи случаев чумы

В регионе вновь начали фиксировать бубонную чуму. Также были выявлены пять случаев легочной чумы.

За последние три месяца на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) зарегистрированы более 500 случаев заболевания чумой. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

"В настоящее время у нас выявлено около 520 случаев чумы, 31 человек скончался от заболевания. Есть случаи бубонной чумы, которая вновь появилась в регионе. Выявлены пять случаев легочной чумы", - заявил министр здравоохранения правительства провинции Итури Патрик Карамура.

По данным специалистов, первые случаи заболевания чумой были зарегистрированы в Итури в середине ноября прошлого года. Средний возраст инфицированных составляет 13 лет, отметила эпидемиолог Энн Лаудизойт из неправительственной организации EcoHealth Alliance. Для северо-восточных районов ДРК чума является эндемическим заболеванием.

Напомним, в прошлом году в Монголии было зафиксировано более 20 случаев заражения бубонной чумой, три из них закончились смертью.

Также в прошлом году в Калифорнии впервые за пять лет выявили случай чумы. Житель округа Эльдорадо мог заразиться после укуса блохи, когда выгуливал собаку на берегу одной из местных рек.

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