Помощь бедным. Поделятся ли вакциной с Украиной?

Страны Большой семерки обещают предоставить наименее обеспеченным государствам мира вакцины от коронавируса бесплатно, может хотя бы таким образом прививки появятся в Украине.

Пока весь мир активно вакцинируется от коронавируса, в Украине продолжают ждать выполнения обещания министра здравоохранения Максима Степанова. Он обещал, что вакцинация в Украине начнется с 15 февраля, но ее все нет. Сам министр уже улетел за вакциной в Индию, обещает якобы самостоятельно проконтролировать отгрузку.

А пока Степанов летает страны Большой семерки озаботились вакцинацией в бедных странах мира и обещает помочь. Может и Украине что-то перепадет?

Готовы раскошелится

Ожидается, что во время совещания лидеров стран Большой семерки президент США Джо Байден пообещает направить 4 млрд долларов программе Covax, в рамках которой вакцины против Covid-19 должны быть направлены в бедные страны мира. Наименее обеспеченным государствам препараты достанутся бесплатно, а те, кто сможет за них заплатить, получит их по сниженной цене.

По данным американских чиновников, 2 млрд долларов будут выделены уже до конца февраля, а вторая половина - в течение четырех лет. В Вашингтоне надеются, что после значительных пожертвований со стороны США другие богатые страны также помогут программе Covax.

В свою очередь премьер-министр председательствующей в G7 Великобритании Борис Джонсон пообещает во время саммита, что Лондон отправит бедным государствам большую часть неиспользованных доз вакцины против коронавируса.

Британия заказала более 400 млн доз - при населении около 67 млн человек. Пока неизвестно, сколько именно доз понадобится для вакцинации всего населения страны, поскольку не исключено, что осенью людям придется снова делать прививки. Однако источники в британском правительстве сообщают, что Covax направят большую часть неиспользованных препаратов. Лондон также выделил для этой программы 548 млн фунтов.

EPA

Евросоюз уже объявил об увеличении своего вклада в фонд COVAX, который распространяет вакцины от коронавируса в бедных странах, с 500 млн евро до 1 млрд евро.

"Мы будем в безопасности, только если весь мир будет в безопасности. Как было объявлено в G7, ЕС удваивает свой вклад в СOVAX, всемирный фонд общего доступа к вакцинам - с 500 миллионов евро до 1 миллиарда евро. Скоро начнутся поставки. Настоящий момент глобальной солидарности", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и США срочно отправить до 5% своих объемов вакцины против коронавируса в развивающиеся страны, где кампании по вакцинации еще не начались.

Помогут Украине?

Украина в рамках глобального механизма COVAX рассчитывает получить от 8 до 16 миллионов доз вакцины, чего хватит для вакцинации 4-8 миллионов украинцев.

Минздрав обещал начать вакцинацию в Украине 15 февраля, но она до сих пор не началась.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что лично вылетел в Индию договариваться о дополнительных поставках вакцины от коронавируса с производителем.

Київ-Дубай-Делі-Пуне Через 17 годин буду в пункті призначення – Пуне. Готуємось до перемовин з найбільшим виробником... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 18 февраля 2021 г.

В Минздраве говорят, что первые вакцины AstraZeneca придут в Украину 20-22 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, уверен, что отсрочка поставки вакцин существенно не повлияет на планы вакцинации, с проблемами якобы сталкиваются все страны.

«Правительство и Минздрав сделали все, чтобы получить в феврале. Многие страны и стран ЕС столкнулись со смещением сроков поставки. Прививочная кампания должна начаться в ближайшее время», — отметил он.

По словам премьера, Украина все еще рассчитывает на первые партии в феврале.

«Будут поставки через COVAX — то есть бесплатно или со скидкой поставят 8 млн доз. В конце февраля — начале марта будет Pfizer», — сказал Шмыгаль.

Продолжаем ждать.