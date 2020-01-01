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WhatsApp намерен передавать личные данные пользователей в Facebook

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Популярный мессенджер решил не отказываться от своей новой скандальной политики конфиденциальности - личные данные пользователей соцсеть Facebook получать будет.
Facebook получит IP-адрес, информацию о транзакциях, служебные данные и др.
Facebook получит IP-адрес, информацию о транзакциях, служебные данные и др.

Мессенджер WhatsApp все же начнет передавать личные данные своих пользователей в Facebook, несмотря на то, что такое решение вызвало волну критики юзеров во всем мире, пишет Reuters.

Бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp является "дочкой" американской корпорации Facebook.

С 2016 года приложение имело возможность делиться частью данных с материнской компанией: номерами телефонов, информацией о том, открыт ли и как долго мессенджер, другими данными об устройстве.

Теперь же согласно новой политике конфиденциальности WhatsApp сможет передавать Facebook данные пользователя, которые он указывал при регистрации, информацию о транзакциях, данные о взаимодействии с другими пользователями, IP-адрес и другое.

Утекают данные. Почему миллионы удаляют WhatsApp

Ранее сообщалось, что WhatsApp потерял миллионы пользователей из-за плохого информирования. Юзеры не получили достаточных объяснений насчет изменений политики использования мессенджера и перешли к конкурентам.
 

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Теги: социальная сеть, Facebook, личные данные, WhatsApp, WhatsApp Messenger, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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