Турция отправила судно в Эгейское море, несмотря на протест Греции

Анкара отправляет свое научное судно в международные воды. Афины заявляют, что ответственность за выдачу морских предупреждений в этом районе лежит на Греции.

Военно-морские силы Турции заявили, что исследовательское судно Cesme будет две недели проводить гидрографические исследования в Эгейском море. Греция в связи с этим выразила протест, пишет Euractiv.

Турецкий корабль будет изучать недра с 18 февраля по 2 марта в районе международных вод. Там обе страны имеют свои потенциальные интересы.

"Это ненужный шаг, который не способствует позитивным настроениям", - заявил официальный представитель правительства Греции Христос Тарантилис.

Что касается Турции, то она считает, что интересующий ее район находится в международных водах, и океанографические исследования не имеют отношения к спору по поводу континентальных шельфов.

В Анкаре подчеркнули, что Cesme будет проводить точно такие же научные исследования, что и недавно там же проводила Греция. При этом, добавили турецкие дипломаты, научные осмотры разрешены между двумя странами специальным соглашением 1976 года.

В Афинах ответили, что, несмотря на то, что турецкое судно будет находиться в международных водах, ответственность за выдачу морских предупреждений в этом районе Эгейского моря лежит именно на Греции.

Как сообщалось ранее, Турция и Греция возобновили переговоры о морских границах. С 2002 по 2016 год Анкара и Афины провели 60 раундов переговоров, которые затем приостановили из-за возражений греческой стороны. Греция хочет решить вопрос демаркации морских зон в Эгейском море. Турция же обвинила Грецию в милитаризации Эгейских островов.

Добавим, что в Эгейском море произошла серия землетрясений. Эпицентр первого подземного толчка находился в море в 46 километрах к юго-западу от острова Лесбос.



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