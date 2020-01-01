Байден заявил о необходимости защищать Украину

Американский президент уверен, что целостная и суверенная Украина "жизненно важна" для Европы и США.

Суверенитет Украины и ее территориальная целостность жизненно важны для Европы и США. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в режиме онлайн, заявил президент США Джо Байден.

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В своем выступлении американский лидер назвал Россию противником, который угрожает свободе даже своего собственного народа. По его мнению, Запад должен противодействовать России в ее стремлении ослабить Евросоюз и НАТО.

“Путин пытается ослабить европейский проект и НАТО, подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю намного проще угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Потому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США“, - заявил Байден.

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Президент США акцентировал, что Россия представляет собой угрозу иного рода, нежели Китай, но обе эти угрозы одинаково реальны.

Напомним, у Байдена объяснили, почему один из первых его звонков был Путину. Пресс-секретарь назвала две причины: продление договора о сокращении вооружения и обеспокоенность действиями российской власти.