Температура хранения вакцины Pfizer может быть выше заявленной ранее

Согласно новым данным Pfizer, ее вакцину от коронавируса можно хранить не при температуре от -60 до -80 градусов Цельсия, а от -25 до -15 градусов около двух недель.

Американская компания Pfizer, разработавшая со своим немецким партнером BioNTech COVID-вакцину, заявила, что препарат не обязательно хранить при слишком низкой температуре, о которой заявляли ранее, пишет ТАСС.

Pfizer-BioNTech подали обновленные данные в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Согласно отчету вакцина может храниться при температуре от -25 до -15 градусов Цельсия. При таком режиме она сохранит свою эффективность в течение двух недель.

"В случае одобрения новый вариант хранения предоставит аптекам и центрам вакцинации большую гибкость в управлении запасами вакцин", - сказал главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, компании продолжат работу по оптимизации условий хранения, транспортировки и использования COVID-препарата.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer-BioNTech, должна храниться при температуре от -60 до -80 градусов Цельсия в течение шести месяцев. Ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней.

Препарат доставляется в специально разработанных термоконтейнерах, которые можно использовать в качестве временного хранилища примрено один месяц, при условии наполнения их каждые пять дней сухим льдом.

Напомним, что руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий назвал новые сроки поставок стране вакцин Pfizer. Это конец февраля-начало марта.

Добавим, что в ЕС решили дополнительно закупить вакцины Moderna и Pfizer. Общее количество дополнительных препаратов от коронавируса для ЕС составит 500 млн доз.



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