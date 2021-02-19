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Байден заявил о необходимости защищать Украину

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Для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность Украины перед российской угрозой, заявил американский лидер.
Джо Байден выступил на Мюнхенской конференции
Джо Байден выступил на Мюнхенской конференции

Президент США Джо Байден заявил, что для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом он сказал в пятницу, 19 февраля, в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности сообщает Европейская правда.

Байден отметил, что Кремль пытается атаковать западные демократии и использует коррупцию как оружие, чтобы подрывать их институции.

"Путин хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, он хочет подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США", - заявил Байден.

Он отметил также, что критическим вопросом для коллективной безопасности стали вмешательства России в компьютерные сети в США, по всей Европе и в мире.

Кроме того, Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты будут выполнять свои обязанности перед партнерами по НАТО, в том числе соблюдать статью 5, которая предусматривает защиту других членов альянса в случае нападения на них.

"Соединенные Штаты полностью привержены нашим союзникам по НАТО и я приветствую, что европейцы увеличивают расходы на оборону. Мы продолжим придерживаться статьи 5 (Договора НАТО, - ред.). Это гарантия. Нападение на одного - это нападение на всех", - сказал Байден.

При этом он отметил, что партнерство между США и Европой должно оставаться определяющим в ближайшем будущем.

"Америка - вернулась. Я говорю сейчас как президент Соединенных Штатов и я посылаю четкий сигнал миру - Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся. И мы будем идти вперед вместе", - добавил американский президент, подчеркнув, что США будут тесно работать с Евросоюзом, чтобы вместе отвечать на вызовы.

Напомним, сегодня также стало известно, что Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине.

Как сообщалось, Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. 

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Теги: Россия, США, НАТО, Украина-США, Байден, Джо Байден, Мюнхенская конференция
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Источник: korrespondent.net

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