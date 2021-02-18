Снежный шторм в США унес жизни 50 человек

Больше всего жертв в Техасе. Там миллионы домохозяйств находятся без электричества и не имеют доступа к чистой водопроводной питьевой воде.

В Техасе погибло 30 человек

В США из-за аномальных морозов и снегопадов погибли по меньшей мере 47 человек. Власти не исключают, что количество жертв в ближайшие дни может увеличиться, пишет The Washington Post.

Больше всего погибших в штате Техас, где непогода привела к массовому отключению электроэнергии. В регионе скончались 30 человек.

Власти штата опасаются, что подачу электричества вряд ли удастся восстановить к выходным. Техас лишился 40% своих генерирующих мощностей. Скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

Без электроснабжения на сегодня остаются миллионы домохозяйств Техаса. У более 12 млн отсутствует постоянный доступ к чистой водопроводной питьевой воде.

До этого сообщалось, что в Техасе из-за морозов разрушаются жилые дома. В штате впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию.

Также сообщалось, что в США из-за рекордных морозов значительно упала добыча нефти.



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