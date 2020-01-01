В Ирландии нарушителей карантина посадят в тюрьму

Туристам из 20 стран придется две недели провести в карантинном отеле. За отказ от пребывания там или от ПЦР-теста - штраф в несколько тысяч евро и тюремное заключение на месяц.

Ограничения касаются приезжих из Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 африканских государств

В Ирландии одобрили законопроект согласно которому туристов, прибывших из-за рубежа и нарушивших карантин, ждут огромные штрафы и возможно тюремное заключение, пишет The Irish Times.

Документ предполагает наказание за выход из отеля без разрешения во время изоляции, отказ от проведения ПЦР-теста.

"Предполагается, что виновным в этих преступлениях будет грозить штраф в размере четырех тысяч евро или тюремное заключение сроком на один месяц", - отмечает издание.

Риск оказаться в тюрьме или быть оштрафованными грозит туристам-нарушителям из 20 стран - Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 африканских государств.

Путешественники из названных стран обязаны пройти в отеле за свой счет 14-дневный карантин и сдать несколько COVID-тестов. Если сделанный на 10-й день анализ покажет отрицательный результат, срок изоляции могут уменьшить.

Контролировать карантинные отели будут, вероятно, частные охранные фирмы и полиция.

Адаптивный карантин: новые запреты для украинцев

Напомним, что стало известно, как будут работать украинские детсады и школы на адаптивном карантине. Запрещается посещение учреждений образования в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала.



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