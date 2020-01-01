ЕС удвоит свой взнос в фонд COVAX

Европейский союз выплатит миллиард евро вместо миллиона на программу поставок вакцин развивающимся странам.

Евросоюз удвоит свой взнос в фонд COVAX - с €500 млн до €1 млрд. Однако, дата начала реальных поставок вакцины в рамках этой инициативы в страны третьего мира пока неизвестна. Об этом в пятницу, 19 февраля, написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы не можем быть в безопасности, пока весь мир не в безопасности. Поэтому ЕС удваивает свой взнос в фонд COVAX, всемирную инициативу по обеспечению универсального доступа к вакцинам, - с €500 млн до €1 млрд", - заявила Фон дер Ляйен.

Она отметила, что поставки вакцины в страны третьего мира "начнутся скоро", не утоняя конкретных сроков.

По ее словам, главная проблема с поставками вакцины в бедные страны мира заключается в недостатке производства вакцины - в настоящее время все производственные возможности законтрактованы ведущими странами мира до конца 2021 года, причем ЕС до сих пор продолжает испытывать нехватку вакцины.

Напоним, президент США Джо Байден планирует объявить, что Штаты направят 4 млрд долларов на помощь в закупке вакцин от коронавируса для бедных стран. Половина финансирования пойдет на субсидирование закупок доз вакцин для 92 бедных и развивающихся стран через программу COVAX. Оставшиеся 2 млрд долларов будут выделены в течение следующих двух лет на расширение производства и доставки вакцин.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поставки вакцины от коронавируса по механизму COVAX стартуют в конце февраля. По прогнозам организации, около 145 стран-участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.

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