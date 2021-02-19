G7 выделит на вакцинацию бедных стран $7,5 млрд

Лидеры Большой семерки заявили, что они ускорят глобальную разработку и внедрение вакцин, а также поделятся препаратами с бедными странами.

Лидеры экономических держав Большой семерки (G7) договорились "активизировать сотрудничество" в ответ на пандемию коронавируса и увеличить обязательства по финансированию вакцинации бедных стран до 7,5 млрд долларов. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает France 24.

"Сегодня, когда финансовые обязательства перед ACT-A и COVAX увеличились более чем на 4 миллиарда долларов, общая поддержка G7 составляет 7,5 миллиардов долларов", - говорится в совместном заявлении элитного клуба, в который входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

После своей первой встречи в этом году, проведенной удаленно из-за пандемии, лидеры G7 заявили, что они ускорят глобальную разработку и внедрение вакцин и поддержат "доступный и равноправный доступ к вакцинам" и лечению от Covid-19.

Так, президент США Джо Байден анонсировал выделение правительством $ 4 млрд на глобальную инициативу COVAX.

"Сегодня я заявляю, что Соединенные Штаты делают взнос $ 2 миллиарда в инициативу COVAX и обещают выделить дополнительные $ 2 млрд, чтобы призвать других активизировать свои усилия", - подчеркнул он.

В свою очередь Германия дополнительно выделяет 1,5 миллиарда евро (1,8 миллиарда долларов) на распространение вакцин в беднейших странах мира, увеличив ранее внесенный взнос на 600 миллионов евро.

"Сегодня мы хотим четко заявить: мы поддерживаем самые бедные страны. Германия предоставляет еще 1,5 миллиарда евро для Covax, ВОЗ и других организаций", - говорится в заявлении Олафа Шольца.

Макрон призвал западные страны предоставить правительствам африканских стран 13 миллионов доз вакцины против Covid-19 "как можно скорее".

"На африканском континенте работает 6,5 миллиона медицинских работников. Для их защиты и обеспечения возможности их систем здравоохранения выдержать кризис коронавируса требуется 13 миллионов доз", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности по видео из Парижа.

Он сказал, что это составит всего 0,43 процента запасов вакцины на Западе, но это будет благом для африканских стран, которые пытаются защитить своих граждан.

"Если мы, европейцы и американцы, сможем доставить эти 13 миллионов доз в кратчайшие сроки, это того стоит, и это того стоит для нашего авторитета", - сказал Макрон.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поставки вакцины от коронавируса по механизму COVAX стартуют в конце февраля. По прогнозам организации, около 145 стран-участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.

ВОЗ оценила почти в $2 млрд новый план по борьбе с COVID-19

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