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Граница между Канадой и США останется закрытой

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Канада недавно ввела новые требования к тестированию на COVID-19 для некоторых канадцев, возвращающихся сухопутными переходами.
Канада продлила режим закрытия границы с США
Канада продлила режим закрытия границы с США
Unsplash

Граница между Канадой и США останется закрытой минимум до 21 марта, сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает ТАСС.

"Данная мера необходима для защиты жителей, поскольку ситуация с пандемией коронавируса все еще остается сложной", - заявил Блэр. 

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Отметим, что Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу, ее длина составляет почти девять тысяч километров.

Напомним, канадского мультимиллионера Родни Бейкера и его супругу - актрису российского происхождения Екатерину, оштрафовали на 1800 канадских долларов за незаконное получение вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенной для коренных народов страны. 

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Теги: Канада, граница, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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