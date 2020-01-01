Меркель назвала условие для победы человечества над коронавирусом

Ученые полагают, что для создания коллективного иммунитета надо, чтобы были вакцинированы или переболели 60-70 процентов населения.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для победы над пандемией коронавируса надо вакцинировать все население Земли. Об этом в пятницу, 19 февраля, она заявила на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи G7, передает РИА Новости.

По словам Меркель, пандемия коронавируса будет побеждена, когда все люди на планете будут вакцинированы. Она объяснила, что продолжительное распространение вируса в больших масштабах способствует его мутации.

“Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать”, - добавила канцлер.

Также она отметила, что необходимо "очень быстро получить вакцины для COVAX - механизма ВОЗ для справедливого распределения препаратов среди всех стран. При этом, отметила Меркель, должен быть соблюден баланс между помощью другим странам и обязанностью правительства позаботиться о собственных гражданах.

Напомним, Евросоюз удвоит свой взнос в фонд COVAX - с €500 млн до €1 млрд. Однако, дата начала реальных поставок вакцины в рамках этой инициативы в страны третьего мира пока неизвестна.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поставки вакцины от коронавируса по механизму COVAX стартуют в конце февраля. По прогнозам организации, около 145 стран-участниц COVAXполучат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.

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