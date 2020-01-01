Похолодание в Техасе привело к неожиданным коммунальным последствиям

От суровой погоды в США продолжают страдать более 100 млн американцев, а в наиболее пострадавших районах Техаса всё еще идут снегопады.

Многие жители Техаса начали получать счета за электричество на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает телеканал WFAA.

Журналисты уточняют, что речь идет о тех, кто подписан не на фиксированный тариф, каковых потребителей большинство, а на плавающие тарифы, зависящие от рыночной цены на электричество.

“На фоне низких температур спрос на нее начал расти, и оптовая стоимость электроэнергии резко увеличилась с $50 до $9000”, - сообщает телеканал.

Так, один из жителей штата сообщил о том, что получил счет на 1000 долларов, при том что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне всего около 16 градусов.

Еще одной семье выставили счет на $3,8 тыс., хотя за весь 2020 год она заплатила 1,2 тыс.

Кроме того, один техасец должен будет заплатить по счетам $17 тыс.

Аномально холодная и снежная погода установилась в целом ряде регионов США. В Техасе и других штатах непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Почти 50 человек стали жертвами непогоды.

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