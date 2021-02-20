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В России произошло обрушение на фабрике, есть жертвы

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По меньшей мере два человека погибли и еще два пропали в результате обрушение в цехе. Пять человек удалось спасти.
В Норильске произошло обрушение на фабрике
В Норильске произошло обрушение на фабрике
t.me/rian_ru

В Российском Норильске произошло обрушение в цехе обогатительной фабрики. В результате чего погибли по меньшей мере два человека. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает ТАСС.

Из-под завалов достали пять человек. Один из них был мертв. Вскоре стало известно, что еще один человек умер в больнице.

Судьба еще двоих человек неизвестна.

Напомним, накануне во Львове завалилась крыша склада, под завалами оказались семь человек.

Также сообщалось, что во Львове под тяжестью снега рухнула крыша магазина Гора. В помещении находилась сотрудница магазина, но она не пострадала.

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Теги: Россия, жертвы, фабрика, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
веня42    20.02.2021, 10:03
Оценка:  0
веня42
надо было чистить крышу...
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