В России зарегистрировали третью вакцину от COVID
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса КовиВак, созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.
Премьер-министр, отметил, что первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.
"КовиВак" - цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы", - говорится в сообщении.
Об эффективности препарата не сообщается.
Как известно, сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной Спутник V, разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину - ЭпиВакКорону, разработанную новосибирским центром Вектор.
Напомним, что в декабре 2020 года Россия направила в ВОЗ документы на вторую COVID-вакцину.
Также мы писали, что в Туркменистане зарегистрировали препарат Эпиваккорона.
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