В России зарегистрировали третью вакцину от COVID

Препарат КовиВак был создан в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

В РФ зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса КовиВак, созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

Премьер-министр, отметил, что первые 120 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

"КовиВак" - цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы", - говорится в сообщении.

Об эффективности препарата не сообщается.

Как известно, сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной Спутник V, разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину - ЭпиВакКорону, разработанную новосибирским центром Вектор.

Напомним, что в декабре 2020 года Россия направила в ВОЗ документы на вторую COVID-вакцину.

Также мы писали, что в Туркменистане зарегистрировали препарат Эпиваккорона.

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