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В Португалии 40% смертей за две недели были вызваны COVID

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В стране подсчитали, что на январь 2021 пришлось до 50% всех смертей от COVID-19, подтвержденных с начала эпидемии.
В Португалии сложилась критическая ситуация с коронавирусом
В Португалии сложилась критическая ситуация с коронавирусом

Коронавирус стал причиной смерти более 40% жителей Португалии, которые скончались в период с 25 января по 7 февраля. Об этом сообщает Publico со ссылкой на данные Офиса национальной статистики Португалии.

Так, в течение 25 января - 7 февраля в стране зарегистрировано 8 536 смертей. Из них 3 633 были связаны с коронавируса, что составляет 42,5% от общего количества.

Ранее в Португалии подсчитали, что на январь 2021 пришлось до 50% всех смертей от COVID-19, подтвержденных с начала эпидемии.

Всего с начала эпидемии в Португалии выявлено более 794 тыс. Случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 15,8 тыс. летальных.

Ранее в ЕС рассказали, как изменилась смертность в период пандемии. Отмечалось, что все пики "избыточной смертности" в 2020 году в Европе совпадали с волнами пандемии коронавируса.

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Теги: смерть, статистика, Португалия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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