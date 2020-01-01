Волкер предложил дорожную карту политики США по Украине

Экс-спецпердставитель Госдепа сформулировал свое видение политики США в Украине при новом американском президенте.

Бывший спецпердставитель Госдепа в Украине Курс Волкер обнародовал свое видение шагов, которые в ближайшее время должна сделать администрация нового президента США Джо Байдена в отношении Украины. Соответствующий документ в субботу, 20 февраля, опубликовал Центр анализа европейской политики.

Так, Волкер упоминает, что Байден уже переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе об Украине, не поговорив перед этим с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Байден уже успел переговорить с 30 мировыми лидерами. В связи с этим Волкер предлагает в ближайшее время провести переговоры между президентами США и Украины.

Также по мнению Волкера, в США должны отреагировать на провокацию России относительно планов по аннексии Донбасса. Также новое руководство Госдепа должно четко повторить намерение не признавать аннексию Россией украинских территорий.

"США должны восстановить Стратегический диалог с Украиной по основным вопросам геостратегического значения. Встречи государственного секретаря и министра обороны США с их украинскими коллегами дважды в год поставили это на правильные рельсы", - написал Волкер.

Кроме того, в числе его предложений – настаивание на проведение глубоких реформ в Украине, совершенствование борьбы с коррупцией и проведении уголовных дел в отношении некоторых олигархов.

Еще одно предложение экс-спецпердставителя Госдепа касается изменения антимонопольного законодательства в Украине.

"Действующая в Украине антимонопольная комиссия неэффективна. В ситуации, когда кучка людей контролирует огромные сегменты экономики, СМИ, судебную систему, государственные отрасли, голосования Рады и государственное управление, коррупция является лишь симптомом неудачной системы, а не самой болезнью", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что США могут легко ввести эту дорожную карту, однако действовать надо быстро, поскольку выступающие против нее силы уже мобилизуются.

Как известно, Курт Волкер занимал должность спецпредставителя Госдепа США в Украине с 7 июля 2017 года. А в конце сентября 2019 года Волкер подал в отставку в связи с Украинагейтом в США.

После этого Киев просил США назначить нового спецпредставителя, однако этого не было сделано.

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