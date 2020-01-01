Суд принял окончательное решение по Навальному: Каков приговор?

Оппозиционера отправили в колонию на 2,6 года.

Московский суд 20 февраля постановил оставить в силе решение суда первой инстанции относительно политика Алексея Навального. Условный срок по делу Ив Роше для оппозиционера будет изменен на реальный.

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Об этом сообщил ряд российских СМИ.

При этом политику решили засчитать при определении срока время, которое он ранее провел под домашним арестом. Речь идет о сроке с 30 декабря 2014 по 17 февраля 2015 года. Его решили учесть, приняв во внимание мнения сторон.

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Таким образом, по данным телеканала Дождь, Навальный проведет в колонии 2 года 6 месяцев и 2 недели. Адвокаты уточнили, что их подопечного должны освободить в конце июля – начале августа 2023 года.

В остальном решение первой инстанции оставили без изменений. Жалобу правозащитников постановили не удовлетворять. В то же время Евросуд по правам человека потребовал у Москвы немедленно выпустить оппозиционного деятеля на свободу.

Напомним, ранее мы писали, что РФ не освободит Навального, несмотря на требования ЕСПЧ.

