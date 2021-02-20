В Кремле отреагировали на санкции по Медведчуку

У Путина санкции против главы ОПЗЖ связали с военной помощью США и предположили, что Киев попытается решить проблему на Донбассе силовыми методами.

В Кремле обеспокоены тем, что в Украине набирает силу тенденция к политической реакции. Об этом в субботу, 20 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции против лидера партии ОРЗЖ Виктора Медведчука и других граждан, сообщает ТАСС.

"Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине", - сказал Песков.

По его словам, военная помощь Украине со стороны США "провоцирует горячие головы в Киеве проводить агрессивную политику в решении проблемы Донбасса".

"Они [американцы] продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает. Наоборот, это провоцирует эти самые горячие головы украинские, которые наверняка стоят за этими внутренними репрессиями, их накачивает на проявление агрессивности, в том числе конкретно в плане агрессивности в решении проблем юго-востока", - сказал Песков в беседе с журналистами.

По его оценке, эта политика "никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы".

При этом Песков заявил, что США не скрывают последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании наступательного военного потенциала.

По словам Пескова, в Кремле обеспокоены, что украинские власти могут вновь посчитать возможным решать проблему на юго-востоке Украины силовыми методами.

"Мы видим репрессивные действия в отношении СМИ, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины. Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, кем избрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами", - заявил Песков.

Он также отметил, что в Кремле видят, что "по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения".

Как сообщалось, на заседании СНБО в пятницу, 19 февраля, приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, в частности - против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Напомним, предыдущим решением СНБО были введены санкции против нардепа Тараса Козака и его медиахолдинга.

Также вчера в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов. Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что у нардепов будут отбирать многомиллионные состояния, нажитые коррупционным путем.

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