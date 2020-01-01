В США погибли два человека при крушении военного самолета

Двухместный реактивный самолет NorthropT-38 Talon разбился около жилого района, но не задел никаких строений.

Самолет NorthropT-38 Talon используется не только в учебных миссиях ВВС США, но и в военно-морских силах U.S Air Force

В американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38 Talon во время учебного полета. Оба пилота погибли, сообщил накануне телеканал Foxnews.

Двухместный реактивный самолет упал около 17:30 недалеко от регионального аэропорта Монтгомери возле поля Даннелли. Он разбился около жилого района, но не задел никаких строений. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные и представители национальной гвардии ВВС.

Самолет Northrop T-38 Talon спользуется не только в учебных миссиях ВВС США, но и в военно-морских силах. ВВС Национальной гвардии Алабамы имеет три основные базы по всему штату, расположенные в Бирмингеме, Дотане и Монтгомери (недалеко от места крушения). Учебную команду обычно составляют инструктор и студент-пилот.

Напомним, в начала февраля в США разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk. Инцидент произошел в штате Айдахо. Трое летчиков на борту совершали тренировочный полет. Все они погибли.

Также сообщалось, что в США разбились два истребителя F-35. Крушения произошли в штатах Калифорния и Флорида.

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