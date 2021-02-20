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СМИ узнали о разработке новой гиперзвуковой ракеты в России

Комментариев: 2
Ракета Гремлин сможет преодолевать до полутора тысяч километров, а ее скорость в шесть раз превзойдет скорость звука.
Испытания ракеты в РФ (архивное фото)
Испытания ракеты в РФ (архивное фото)
Минобороны РФ

Россия разрабатывает современную гиперзвуковую ракету под кодовым названием Гремлин. Об этом сообщают Известия в субботу, 20 февраля.

Утверждается, что соответствующие опытно-конструкторские работы начались еще в 2018 году. В 2023 специалисты планируют провести государственные совместные испытания.

Технические характеристики разработки не разглашаются, однако известно, что ракета будет меньше, чем принятая на вооружение Х-47М2 Кинжал. Предполагается, что Гремлин сможет преодолевать до полутора тысяч километров, а его скорость в шесть раз превзойдет скорость звука.

Пока не известно, будет ли ракета иметь вариант с ядерной боевой частью.

Напомним, в конце 2020 года Россия несколько испытала гиперзвуковую ракету Циркон в акватории Белого моря. Позже появилось видео этих испытаний.

Франция запустила баллистическую ракету с атомной подлодки

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Теги: Россия, армия и вооружение, ракета, ракеты, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shaab    20.02.2021, 17:21
Оценка:  +2
Shaab
"Союзмультфільм" працюватиме в три зміни...
Ivanez    20.02.2021, 17:15
Оценка:  +5
Ivanez
А почему не в 12 раз превзойдет скорость звука? Даром что ли пенсионеры хер без соли доедают! НУжно увеличить финансирование сего проекта в 100 раз. Это же такая польза для народов росии от этой ракэты
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