За год более 300 украинцев попросили убежище в Польше

Больше всего прошений о предоставлении международной защиты в Польше подали граждане России и Беларуси.

В 2020 году за международной защитой в Польше обратилось в общей сложности почти 3 тысяч иностранцев. Из них 317 человек – граждане Украины, сообщило накануне Польское радио.

По данным Управления по вопросам иностранцев, в прошлом году ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше подало почти вдвое меньше человек, чем годом ранее. Так, в 2020 году таких заявлений поступило от 2,8 тысячи человек, а в 2019 году – примерно 4,1 тысячи.

Уменьшение числа ходатайств связано в основном с пандемией коронавируса и введенными во многих государствах ограничений на путешествия.

В первую пятерку по числу прошений о предоставлении международной защиты вошли: Россия – 1283 человек, Беларусь – 407 человек, Украина – 317 человек, Афганистан – 120 человек и Таджикистан – 87 человек.

Ранее сообщалось, что на пограничном переходе во Львовской области задержали более сотни граждан Украины и Молдовы с поддельными документами. У них были фальшивые разрешения на работу в Польше.

Также сообщалось, что за 2020 год в Польшу не пропустили 24,6 тыс. человек, которые пытались въехать в страну из Украины. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Укринформ со ссылкой на ответ погранведомства на соответствующий информационный запрос.

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