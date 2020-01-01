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Иран завершил расследование катастрофы МАУ

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Иранское следствие обвиняет 10 человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них – высшие военные командиры.
Самолет МАУ сбили иранские военные 8 января 2020 года
Самолет МАУ сбили иранские военные 8 января 2020 года

Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета Международных авиалиний Украины. Уже готовится обвинительный акт. Об этом сказал глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, сообщает агентство ISNA в субботу, 20 февраля.

"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре. После предварительного разбирательства начнется судебный процесс в присутствии подсудимых и их родственников", – отметил он.

При этом Бахрами не уточнил, будет ли суд открытым или закрытым.

Как уточняет Radio Farda, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них – высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.

Накануне в МИД заявили, что Украина хочет без суда решить с Ираном ситуацию с МАУ, но на это может уйти до пяти лет.

Также в Офисе генпрокурора жаловались, что Украина одна расследует катастрофу МАУ.

Напомним, 8 января 2020 года авиалайнер Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ был сбит двумя ракетами, выпущенными иранскими военными. Самолет только вылетел из тегеранского аэропорта и взял курс на Киев. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, расследования, расследование, МАУ, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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