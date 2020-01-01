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США отреагировали на санкции против Медведчука

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Виктор Медведчук находится под санкциями США еще с 2014 года, напомнили в американском посольстве.
США поддержали Украину по вопросу новых санкций
США поддержали Украину по вопросу новых санкций
Скриншот

США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью введения санкций, в частности, против народного депутата от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства США в Украине в Twitter в субботу, 20февраля .

"Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", – напомнили в американском посольстве.

Напомним, 19 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, в частности – против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также вчера в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов. Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что у нардепов будут отбирать многомиллионные состояния, нажитые коррупционным путем.

Предыдущим решением СНБО были введены санкции против нардепа Тараса Козака и его медиахолдинга, включая три телеканала.

В Кремле отреагировали на санкции по Медведчуку

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Теги: Украина, США, Медведчук, санкции, Виктор Медведчук
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Источник: korrespondent.net

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