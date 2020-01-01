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Великобритания потратит 168 тысяч фунтов на проект для крымчан

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Лондон выразил солидарность с Украиной в день седьмой годовщины начала аннексии Крыма Россией.
Российские диверсанты в Крыму
Российские диверсанты в Крыму
Getty Images

Власти Великобритании анонсировали запуск нового проекта для помощи жителям полуострова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны в субботу, 20 февраля.

Великобритания выделила 168 тысяч фунтов стерлингов на проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта, – говорится в сообщении.

Также Лондон выразил солидарность с Украиной в день седьмой годовщины начала аннексии Крыма Россией.

"Великобритания вместе с Украиной выступает против незаконной аннексии Крыма и продолжит поддерживать тех, на чьи жизни повлияла противоправная российская агрессия", – заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

Британские власти приветствуют создание Крымской платформы, которая консолидирует усилия международного сообщества по возвращению Крыма под контроль Украины.

Напомним, на Генассамблею ООН вынесут информацию об обысках и задержаниях в Крыму, которые прошли на полуострове на этой неделе. Российские силовики вменяют задержанным статью об организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (205.5 УК РФ).

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Теги: Украина, Британия, Крым, Лондон, Великобритания, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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