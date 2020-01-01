Суд в Москве вынес еще один приговор Навальному

Алексей Навальный вину не признал. Он заявил, что дело в отношении его возбуждено незаконно и это – политическое преследование.

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу. Его признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает РИА Новости в субботу, 20 февраля.

"Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ (клевета)", – заявила судья московского района Южное Медведково Вера Акимова.

Она обязала Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей (около 320 тысяч гривен – ред.) по данному делу.

"По совокупности преступлений (с учетом приговора по Ив Роше – ред.) назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", – объявила судья Вера Акимова.

Суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения.

Сам Навальный вину не признал. Он заявил, что дело в отношении его возбуждено незаконно и это – политическое преследование. Он добавил, что его слова – это не факты, они касаются всех, кто снялся в ролике и выражают его негативные отношение.

Напомним, 17 февраля ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, "определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора". Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что такое решение принято ЕСПЧ впервые и российские власти должны его исполнить.

В Кремле заявили, что требование ЕСПЧ по Навальному считают неправомерным и исполнять не будут.

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