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В Нидерландах уничтожат более 120 тысяч кур из-за птичьего гриппа

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Речь может идти о высокопатогенной разновидности заболевания, подчеркнули в правительстве страны.
На трех фермах уничтожат всю птицу
На трех фермах уничтожат всю птицу
Getty Images

На юге Нидерландов в городе Синт-Уденроде обнаружена вспышка птичьего гриппа.  обнаружен на птицефабрике в голландском городе Синт-Уденроде. Об этом сообщается на сайте правителства страны в субботу, 20 февраля.

Указано, что речь может идти "об опасной (высокопатогенной) разновидности заболевания". В радиусе 1 км находятся еще две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах, а это около 122 тысяч кур, будет уничтожена.

Для семи птицефабрик, которые находятся в радиусе еще 3 км, будет осуществляться регулярное тестирование на наличие птичьего гриппа. В радиусе 10 км располагается еще 26 ферм. Для них с субботы действует запрет на транспортировку как самих птиц, так и яиц, навоза и подстилки.

Ранее в субботу стало известно, что в России впервые в мире выявили случай заражения человека птичьим гриппом нового типа. Новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку – он преодолел межвидовой барьер.

Напомним, на этой неделе птичий грипп обнаружили в Киевской области. Его выявили в частном домохозяйстве в поселке Клавдиево-Тарасово. В зону наблюдения и надзора попала территория радиусом 10 километров.

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Теги: птичий грипп, грипп, птицы, Голландия, курица, куры, Нидерланды, птица, заражение
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Источник: korrespondent.net

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