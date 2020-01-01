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Объявлено имя девятого правнука Елизаветы II

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Принцесса Евгения поделилась семейной фотографией в Instagram. Ребенка назвали в честь дедушки и двух прадедов.
Август Филипп Хоук Бруксбанк родился 9 февраля
Август Филипп Хоук Бруксбанк родился 9 февраля

Принцесса Евгения Йоркская и ее муж Джек Бруксбанк раскрыли имя своего новорожденного сына в субботу, 20 февраля. Девятого правнука королевы Елизаветы II назвали Август Филипп Хоук Бруксбанк.

Принцесса Евгения поделилась семейной фотографией в Instagram. Она сообщила, что ребенка назвали в честь дедушки и двух прадедов.

Как указывает BBC, Августом ребенка могли назвать по второму имени мужа королевы Виктории принца Альберта (1819-1861). Имя Филипп – дань уважения деду Евгении и супругу Елизаветы II. Хоук – распространенное имя в семье Бруксбанков.

Напомним, девятый правнук королевы родился 9 февраля в лондонской больнице Портленда весом 3,6 килограмма. Это первый внук для родителей Евгении, принца Эндрю и Сары Фергюсон. Ребенок не получит королевского титула, если на то не будет особого королевского распоряжения.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбанка состоялась 12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Евгения Йоркская – дочь принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II. Принцесса является девятой в очереди на британский престол.

Известно, что в королевской семье вскоре снова ожидается пополнение – ребенка ждет еще одна внучка Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл.

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Теги: монархия, Британия, королевская семья Британии, ребенок, новорожденный, Великобритания, Елизавета II, королева, монархи
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Источник: korrespondent.net

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