В мире уже больше 200 млн вакцинированных от COVID-19

На США, Китай, Великобританию и Индию приходятся около 65% всех привитых. Самая высокая доля привившегося населения – в Израиле, ОАЭ и на Сейшельских островах.

В странах по всему миру насчитывается более 200 млн человек, привившихся от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 20 февраля.

Указано, что вакцинировались 200 269 332 человека, это составляет 2,6% населения планеты. При этом на США, Китай, Великобританию и Индию приходятся около 65% всех привитых.

Так, в США уже иммунизировали 60 млн человек – около 18,5% населения страны. В Китае прививку сделали 40,5 млн граждан (3%). В Великобритании с учетом заморских территорий, Нормандских островов и острова Мэн вакцинировались уже более 17,5 млн человек, что составляет 26,4%. В Индии их уже более 10,7 млн (менее 1% населения).

При этом самая высокая доля привившегося населения в Израиле (80,3%), ОАЭ (49,8%) и на Сейшельских Островах (56,8%).

Однако темпы вакцинации несколько снизились. Если на прошлой неделе в среднем делали по 6 млн прививок в день, то на этой – около 5 млн.

Отметим, что с начала пандемии коронавирусом заболели более 111 млн млн человек, более 2,4 млн из них умерли, а выздоровели – свыше 86 млн человек.

Ранее сообщалось, что развитые страны закупают COVID-вакцины сверх необходимости. США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония обеспечили себе более 3 млрд доз вакцины против COVID-19. Это более чем на миллиард превышает количество доз, необходимых для вакцинации всего населения данных стран.

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