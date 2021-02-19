Жертвами морозов и снегопадов в США стали почти 60 человек - NYT

Из-за сильнейшей за последние 30 лет снежной бури погибли 58 жителей Соединенных Штатов, однако этот показатель может увеличиться.

Из-за аномальных морозов и снегопадов, которые обрушились на юг США, погибли по меньшей мере 58 человек, большинство - в штате Техас. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила газета The New York Times.

По информации издания, статистика охватывает граждан, погибших от переохлаждения, отравления угарным газом (в частности, в автомобилях) или в ДТП. Также учтены жертвы домашних пожаров. При этом, утверждают в NYT, количество погибших может быть намного большим.

Отмечается, что к концу недели в Техасе без электричества остаются около 150 тысяч потребителей, без воды - 14 миллионов человек, без питьевой воды - 260 тысяч.

Напомним, накануне сообщалось о 47 жертвах непогоды в США. Власти Техаса выразили опасение, что к выходным не успеют возобновить электроснабжение.

Ранее президент Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия, что позволит выделить средства для региона из федерального бюджета.

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