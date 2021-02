В США самолет "уронил" детали двигателя на город

Американский город Блумфилд в штате Колорадо усыпали крупные обломки двигателя самолета Boeing 777 компании United Airlines, у которого возникли неполадки во время полета. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил телеканал MSNBC.

На кадрах, которые опубликовали пользователи Сети, видно, как двигатель воспламеняется в воздухе.

Woah so crazy! One of my friends in Colorado captured these photos of a plane with one of its engines on fire. Officials say the plane did land safely at DIA. Photos by: Carlos Cady-Reheis https://t.co/OBhcVxD3Rs pic.twitter.com/GmnV2Sjewv