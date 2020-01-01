Случаями заражения людей птичьим гриппом занялась ВОЗ

Организация собирает информацию, чтобы оценить риски случившегося для населения РФ и других стран.

Российские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения о заражении семерых людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). Об этом в субботу, 20 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.

"ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8", - информировал Яшаревич.

Он подчеркнул, что это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение.

При этом представитель ВОЗ сообщил, что организация собирает информацию, чтобы оценить риски случившегося для населения РФ и других стран.

"Мы ведем обсуждение случившегося с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение", - уточнил Яшаревич.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семерых сотрудников птицефабрики на юге России выделен генетический материал нового вида птичьего гриппа A (H5N8).

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