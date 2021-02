На протестах в Мьянме убиты два человека

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия захватчиков власти в республике при разгоне мирной демонстрации.

В ходе протестов во втором по численности населения городе Мьянмы Мандалай в субботу, 20 февраля, силовики убили двух человек, еще 30 митингующих получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщило издание DW.

Отмечается, что протестующие собрались в порту города, куда было направлено сотни полицейских и военных.

На требование митингующих уйти силовики ответили стрельбой боевыми патронами и резиновыми пулями.

По информации медиков, один из погибших был несовершеннолетним, ему попали в голову. Ранения резиновыми пулями получили пять человек.

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой

tw // blood,violence,death.Happening now in shwepyithar,yangon ,Myanmar!The military shot an innocent civilian who’s guarding his neighborhood with real bullets to the head. Who do we call for help when the police themselves are murdering us ? #Feb20Coup #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/NhLVX1t42q — Honey Nway Oo (@HNwayoo) February 20, 2021

“Myanmar military and police fired real bullets at the peaceful, unarmed protesters which caused two deaths and severely injured civilians”#WhatsHappeningInMyanmar#Mandalay#ThisIsNotInternalAffair pic.twitter.com/14DqWeDjht — LicaLing (@LingLica) February 20, 2021

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия организаторов переворота при разгоне мирной демонстрации.

"Применение огня на поражение, угрозы и насилие против мирных демонстрантов недопустимо. У каждого есть право на мирные собрания. Я призываю все стороны уважать результаты выборов и вернуться к гражданскому правлению", - говорится в сообщении на его странице в Twitter.

Напомним, неделю назад из-за протестов против госпереворота военные ввели танки в крупнейший город Мьянмы - Янгон. Также организаторы путча распорядились отключить по всей стране Интернет.

