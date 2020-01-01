В Австралии началась вакцинация от COVID-19

За первую неделю власти намерены привить около 60 тысяч человек, в том числе первых лиц страны, в 190 городах.

Массовая вакцинация против коронавируса началась в Австралии в воскресенье, 21 февраля. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант в эфире телеканала ABC.

По его словам, одними из первых от COVID-19 прививки получили премьер-министр Скотт Моррисон, главный санитарный врач Пол Келли и глава сестринской службы Элисон Макмиллан. Для этого использовали американско-германский препарат Pfizer/BioNTech.

"Сегодня будет вакцинирована первая группа людей, в которую входят двое ветеранов, несколько сотрудников домов престарелых, работники передового звена", - добавил глава МОЗ.

При этом сам Хант и глава федерального департамента здравоохранения Брендан Мерфи в ближайшие дни получат прививки препаратом компании AstraZeneca.

Отметим, согласно плану, основная программа иммунизации населения в Австралии начнется в понедельник. За первую неделю власти намерены привить около 60 тысяч человек в 190 городах страны.

В целом руководство Австралии подписало контракты на получение 150 миллионов доз вакцины от коронавируса: 53,8 миллиона доз препарата AstraZeneca, 51 миллион доз Novavax, 20 миллинов доз Pfizer/BioNTech и еще 25 миллинов доз препаратов других производителей по программе COVAX.

Как сообщалось, в мире уже более 200 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, что составляет 2,6% всего населения планеты.

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