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Три человека погибли в перестрелке в Новом Орлеане

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Еще два посетителя оружейного магазина, в котором произошел конфликт между покупателями, получили ранения.
Оружейный магазин, в котором произошла стрельба
Оружейный магазин, в котором произошла стрельба
twitter.com/myfox8

В американском городе Новый Орлеан штата Луизиана произошла стрельба в магазине оружия, убиты двое посетителей и зачинщик конфликта. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что в магазине завязалась ссора между покупателями. Один из участников конфликта вытащил оружие и начал стрельбу. В результате погибли двое человек.

В процессе дальнейшей перестрелки был убит и сам зачинщик, сообщил телеканал.

По его информации, еще два человека получил ранения, их госпитализировали.

Ранее во Львове двое мужчин выясняли отношения, в ходе ссоры произошла стрельба. Одного из участников конфликта доставили в больницу с телесными повреждениями.

Семь человек пострадали в результате стрельбы в США

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Теги: конфликт, США, оружие, стрельба, жертвы, торговля оружием, Луизиана, Новый Орлеан
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Источник: korrespondent.net

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