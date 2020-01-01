Три человека погибли в перестрелке в Новом Орлеане

Еще два посетителя оружейного магазина, в котором произошел конфликт между покупателями, получили ранения.

В американском городе Новый Орлеан штата Луизиана произошла стрельба в магазине оружия, убиты двое посетителей и зачинщик конфликта. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что в магазине завязалась ссора между покупателями. Один из участников конфликта вытащил оружие и начал стрельбу. В результате погибли двое человек.

В процессе дальнейшей перестрелки был убит и сам зачинщик, сообщил телеканал.

По его информации, еще два человека получил ранения, их госпитализировали.

Ранее во Львове двое мужчин выясняли отношения, в ходе ссоры произошла стрельба. Одного из участников конфликта доставили в больницу с телесными повреждениями.

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