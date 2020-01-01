Непогода в США: Билл Гейтс назвал виновных в гибели людей

Власти штата Техас экономили средства на системах морозостойкости электростанций, что привело к их отключению при аномальных холодах, сообщил бизнесмен.

Основатель компании Microsoft и богатейший человек планеты Билл Гейтс заявил, что гибели жителей Техаса из-за снежной бури можно было избежать. Своим мнением миллиардер поделился в эфире телеканала CNN в субботу, 20 февраля.

"Если быть точным, то Техас просто не был готов к таким низким температурам. В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми. Это можно было бы реализовать, это стоит денег, но выбрали компромиссный вариант, который не сработал. Трагично, что это привело к гибели людей", - объяснил Гейтс.

При этом он привел пример: на Аляске электростанции работают исправно в условиях, аналогичных тем, которые сейчас наблюдаются в Техасе.

Напомним, жертвами сильнейших снегопадов и морозов на юге США стали по меньшей мере 58 человек. Без электричества остаются еще 150 тысяч потребителей.

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