У берегов Ливии спасли более 200 мигрантов

Береговая охрана доставила людей в Триполи, среди них - девять женщин и трое детей. Несколько людей сбежали после возвращения на сушу.

В Средиземном море возле побережья Ливии береговая охрана спасла более 200 нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщает Синьхуа в воскресенье, 21 февраля.

"Более 200 человек были доставлены в Триполи ливийской береговой охраной, среди них: девять женщин и трое детей. УВКБ ООН и Международный комитет Красного креста предоставляют предметы первой необходимости и медицинскую помощь всем, кто выжил", - говорят в УВКБ ООН.

В ВМС Ливии информируют, что выявили тело одного мигранта во время спасательной операции. Еще нескольким людям удалось убежать после возвращения на берег.

Как подсчитали в Международной организации по миграции, в 2020 году 323 мигранта погибли, 417 пропали без вести и 11 891 был возвращен береговой охраной обратно в Ливию при попытке пересечь Средиземное море на пути в Европу.

"Многие незаконные мигранты, которых спасают в море или арестовывают, находятся в переполненных центрах приема на территории Ливии, несмотря на регулярные призывы международного сообщества относительно их закрытия", - пишет агентство.

Напомним, что две недели назад у берегов Ливии спасли более 400 нелегальных мигрантов. Людей забрали двумя судами ливийской береговой охраны и доставили в столицу страны - Триполи.

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