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Трамп впервые за месяц выступит на публике

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Дональд Трамп выступит с речью на конференции консерваторов в попытке снова привлечь к себе политическое внимание.
Трамп выступит на конференции консерваторов
Трамп выступит на конференции консерваторов

Экс-президент США Дональд Трамп выступит с речью на крупном мероприятии Республиканской партии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters в воскресенье, 21 февраля.

"Экс-президент США Дональд Трамп попытается вновь привлечь к себе политическое внимание, выступив с речью во время важной встречи консерваторов", - сказано в материале.

Речь Трампа запланирована на последний день Конференции консервативных политических действий, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Орландо.

Как говорят источники агентства, Трамп будет говорить "о будущем Республиканской партии и консервативного движения", а также выскажется относительно "катастрофических" действий нынешнего президента США Джо Байдена относительно границы и амнистии.

Напомним, 6 января сторонники Трампа пытались штурмовать здание Конгресса США, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодателей эвакуировали в безопасные места. Позже силовики при помощи слезоточивого газа зачистили здание Конгресса. Позже Трампу был объявлен второй импичмент, однако Сенат США оправдал бывшего президента.

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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