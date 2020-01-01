NASA предлагает людям сделать фото "на Марсе"

Сделать фотографию на фоне пейзажей Марса можно в виртуальной фотокабине. Для этого нужно только загрузить снимок и выбрать фон.

Американское космическое агентство NASA предлагает всем желающим сделать фотографию на фоне пейзажей Марса в специальной виртуальной фотокабине. Об этом сообщает NASA в воскресенье, 21 февраля.

Для создания снимка нужно только загрузить свое фото, выбрать фон, а система самостоятельно разместит его на фоне пейзажа планеты.

Напомним, что ранее аппарат Perseverance показал цветные фото с Марса. Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля, после чего отправил на Землю снятые им цветные фотографии с планеты.

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