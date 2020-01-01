Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

NASA предлагает людям сделать фото "на Марсе"

Комментариев: 0
Сделать фотографию на фоне пейзажей Марса можно в виртуальной фотокабине. Для этого нужно только загрузить снимок и выбрать фон.
NASA предлагает желающим сделать фотографию "на Марсе"
NASA предлагает желающим сделать фотографию "на Марсе"
twitter.com/kevinmgill

Американское космическое агентство NASA предлагает всем желающим сделать фотографию на фоне пейзажей Марса в специальной виртуальной фотокабине. Об этом сообщает NASA в воскресенье, 21 февраля.

Для создания снимка нужно только загрузить свое фото, выбрать фон, а система самостоятельно разместит его на фоне пейзажа планеты.

Напомним, что ранее аппарат Perseverance показал цветные фото с Марса. Аппарат Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля, после чего отправил на Землю снятые им цветные фотографии с планеты.

Семь минут ужаса. Perseverance ищет жизнь на Марсе

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Марс, космос, США, NASA, освоение космоса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь