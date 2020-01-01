В мире уже более 111,6 миллионов случаев COVID-19

При этом выздоровели почти 87 миллионов человек. Количество жертв пандемии приближается к 2,5 миллионам.

В мире зафиксировали уже 111 658 765 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в воскресенье, 21 февраля.

При этом скончались 2472455 человек, а выздоровели - 86826726.

Накануне коронавирус подтвердили у 372472 человек, а умерли за сутки 8493 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (28706473), Индия (10991651) и Бразилия (10139148).

Напомним, что в Украине почти 4,5 тысячи новых случаев COVID-19. Самая сложная эпидемическая ситуация наблюдается на Прикарпатье и в Винницкой области. При этом за день выздоровели более 1,5 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что в мире уже больше 200 млн вакцинированных от COVID-19. На США, Китай, Великобританию и Индию приходятся около 65% всех привитых. Самая высокая доля привившегося населения - в Израиле, ОАЭ и на Сейшельских островах.

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