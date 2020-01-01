В Израили отметили эффект COVID-вакцинации

Прирост коронавируса резко снизился в стране после массовой вакцинации. Также существенно упал риск осложнений COVID-19.

В Израиле на 95,8% снизился риск заражения коронавирусом среди людей, получивших две вакцины Pfizer. Об этом со ссылкой на Минздрав Израиля сообщает Reuters в воскресенье, 21 февраля.

Кроме того, эффективность вакцины в профилактике лихорадки или проблем с дыханием составила 98%, в предотвращении госпитализации и смерти - 98,9%.

Медики анализировали данные, собранные на национальном уровне от израильтян, получивших вторую дозу вакцины по крайней мере за две недели до оценки результатов.

Около 1,7 миллиона израильтян были дважды привиты до 30 января, благодаря чему информацию о них смогли включить в массовое исследование эффективности препарата от Pfizer.

Власти ожидают, что 95% израильтян в возрасте от 50 лет будут вакцинированы в течение ближайших двух недель.

Благодаря спаду заболеваемости школам и многим магазинам уже разрешили возобновить работу.

Напомним, что Израиль вводит "зеленые паспорта" для COVID-вакцинированных. Документ позволит гражданам посещать спортивные и культурные мероприятия. Несмотря на то, что за его подделку власти грозят криминальной ответственностью, мошенники уже торгуют справками.

Также сообщалось, что в Израиле смягчат карантин для COVID-вакцинированных. Получившие второй компонент вакцины смогут посещать ТЦ, бассейны, выставки, музеи уже с 21 февраля.

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