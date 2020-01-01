В США заявили об ухудшении отношений с Россией

Штаты осуждают вмешательство России во внутреннюю политику Беларуси и отравление оппозиционера Навального.

Посол США в РФ заявил об ухудшении отношений между странами

Отношение между США и Россией ухудшились на фоне вмешательства РФ в события в Беларуси, а также отравления и последующего осуждения российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в интервью Настоящее время в воскресенье, 21 февраля.

Предшественник Салливана встречался с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тогда он говорил о необходимости улучшения отношений между государствами. Новый посол говорит, что "с 2017-го эта яма (в отношениях между странами - ред.) стала еще глубже".

"В этих отношениях появились новые проблемы... Речь идет о деле оппозиционера Алексея Навального, или о вмешательстве в выборы, о ситуации в Беларуси - это постоянные проблемы, которые так и не решили. Поэтому ситуация не улучшилась", - пояснил Салливан.

Напомним, что ранее МИД РФ обвинил Штаты в организации протестов, вспыхнувших после задержания Навального. Москва призвала Вашингтон прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Также в США оценили возможность прямого военного столкновения с Россией. Вашингтону не стоит исключать возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников, считают в Пентагоне.

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