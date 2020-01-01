Британия хочет вакцинировать всех взрослых до 31 июля

Производители двух вакцин, используемых Великобританией, Pfizer и AstraZeneca, испытывают проблемы с поставками в Европу.

Британское правительство объявило в воскресенье, 21 февраля, что намерено сделать прививки первой дозой вакцины от коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля - на месяц раньше, чем было запланировано, сообщает АР.

Новая цель также направлена на то, чтобы все люди старше 50 лет или с сопутствующим заболеванием, получили прививки до 15 апреля, а не до 1 мая.

Производители двух вакцин, используемых Великобританией, Pfizer и AstraZeneca, испытывают проблемы с поставками в Европу. Но министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что "теперь мы думаем, что у нас есть все необходимое" для ускорения кампании вакцинации.

С момента начала вакцинации 8 декабря более 17,2 миллиона человек, почти треть взрослого населения страны, получили первую из двух доз вакцины.