Британия хочет вакцинировать всех взрослых до 31 июля
Производители двух вакцин, используемых Великобританией, Pfizer и AstraZeneca, испытывают проблемы с поставками в Европу.
Британское правительство объявило в воскресенье, 21 февраля, что намерено сделать прививки первой дозой вакцины от коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля - на месяц раньше, чем было запланировано, сообщает АР.
Новая цель также направлена на то, чтобы все люди старше 50 лет или с сопутствующим заболеванием, получили прививки до 15 апреля, а не до 1 мая.
Производители двух вакцин, используемых Великобританией, Pfizer и AstraZeneca, испытывают проблемы с поставками в Европу. Но министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что "теперь мы думаем, что у нас есть все необходимое" для ускорения кампании вакцинации.
С момента начала вакцинации 8 декабря более 17,2 миллиона человек, почти треть взрослого населения страны, получили первую из двух доз вакцины.
Напомним, что ранее премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна передаст избыточные дозы вакцин против коронавируса бедным странам.
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