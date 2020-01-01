В Германии на сотрудницу зоопарка напал лев

Сотрудница, очевидно, забыла закрыть смежные двери в вольере со львами, когда она заметила свою ошибку, лев внезапно подошел к ней и ранил лапой.

На сотрудницу зоопарка в немецком городе Оснабрюк в воскресенье напал лев, когда она чистила клетку, сообщает NDR.

25-летнюю женщину пришлось госпитализировать в результате инцидента.

По данным полиции, сотрудница, очевидно, забыла закрыть смежные двери в вольере со львами. Когда она заметила свою ошибку, лев внезапно подошел к ней и ранил лапой.

Пресс-секретарь зоопарка сообщила, что все пять животных находятся в вольере и постоянно под охраной.

Таким образом, причиной инцидента называют халатность смотрительницы зоопарка.

Зоопарк был закрыт для общественности в рамках мер по предотвращению коронавируса в регионе.