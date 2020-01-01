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В Германии на сотрудницу зоопарка напал лев

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Сотрудница, очевидно, забыла закрыть смежные двери в вольере со львами, когда она заметила свою ошибку, лев внезапно подошел к ней и ранил лапой.
Лев напал на сотрудницу зоопарка
Лев напал на сотрудницу зоопарка
РИА Новости
 
На сотрудницу зоопарка в немецком городе Оснабрюк в воскресенье напал лев, когда она чистила клетку, сообщает NDR.
 
25-летнюю женщину пришлось госпитализировать в результате инцидента.
 
По данным полиции, сотрудница, очевидно, забыла закрыть смежные двери в вольере со львами. Когда она заметила свою ошибку, лев внезапно подошел к ней и ранил лапой.
 
Пресс-секретарь зоопарка сообщила, что все пять животных находятся в вольере и постоянно под охраной.
 
 
Таким образом, причиной инцидента называют халатность смотрительницы зоопарка.
 
Зоопарк был закрыт для общественности в рамках мер по предотвращению коронавируса в регионе.
 
Напомним, что в Менском зоопарке в Черниговской области тигр насмерть загрыз одного из сотрудников. Трагедия произошла, когда мужчина хотел покормить животное. 
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Теги: Германия, зоопарк, львы
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Источник: korrespondent.net

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