В столице Нигерии упал военный самолет

Министр авиации Нигерии Хади Сирика заявил, что возле аэропорта им. Ннамди Азикиве в Абудже потерпел крушение военный самолет.

По его словам, самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии, упал у взлетно-посадочной полосы. У него отказал двигатель.

"Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных", - написал министр в Twitter.

Cамолет направлялся в нигерийский город Минна.

Местная газета Vanguard сообщает, что пилот отвел самолет от жилых кварталов. Воздушное судно, упало в поле и полностью сгорело. Также по их информации, на борту находились 6 человек и все они погибли.