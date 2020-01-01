Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В столице Нигерии упал военный самолет

Комментариев: 0
Самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии, упал у взлетно-посадочной полосы в Абудже.
 
Министр авиации Нигерии Хади Сирика заявил, что возле аэропорта им. Ннамди Азикиве в Абудже потерпел крушение военный самолет.
 
По его словам, самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии, упал у взлетно-посадочной полосы. У него отказал двигатель.
 
"Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных", - написал министр в Twitter.
 
 
Cамолет направлялся в нигерийский город Минна.
 
Местная газета Vanguard сообщает, что пилот отвел самолет от жилых кварталов. Воздушное судно, упало в поле и полностью сгорело. Также по их информации, на борту находились 6 человек и все они погибли.
 
Напомним, в США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Нигерия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь