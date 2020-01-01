В Грузии задержали протестующих за попытку разбить палатки у парламента

Сторонники оппозиционных партий, а также гражданские активисты третий день подряд пытаются разбить палатки у парламента с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в административном порядке за попытку разбить палатки в Тбилиси у здания парламента, говорится в распространенном в воскресенье, 21 февраля, заявлении ведомства.

Сторонники оппозиционных партий, а также гражданские активисты третий день подряд пытаются разбить палатки у парламента с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

Их требования также обусловлены решением Тбилисского городского суда от 17 февраля, санкционировавшего арест главы партии Единое национальное движение Ники Мелии за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более 12 тысяч долларов) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.