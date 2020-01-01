В Грузии задержали протестующих за попытку разбить палатки у парламента
Сторонники оппозиционных партий, а также гражданские активисты третий день подряд пытаются разбить палатки у парламента с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в административном порядке за попытку разбить палатки в Тбилиси у здания парламента, говорится в распространенном в воскресенье, 21 февраля, заявлении ведомства.
Сторонники оппозиционных партий, а также гражданские активисты третий день подряд пытаются разбить палатки у парламента с требованием проведения досрочных парламентских выборов.
Их требования также обусловлены решением Тбилисского городского суда от 17 февраля, санкционировавшего арест главы партии Единое национальное движение Ники Мелии за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более 12 тысяч долларов) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.
Напомним, что решение суда вызвало политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с командой в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
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